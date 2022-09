De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet aan nog eens veertien gedupeerden de schade voor immateriële schade van de aardbevingen in Groningen vergoeden. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. In 2019 wonnen 65 bewoners van het bevingsgebied al hun hoger beroepszaak tegen de NAM.