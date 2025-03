Heinen vindt lage staatsschuld nodig voor onzekere toekomst

De onderhandelingen over de voorjaarsnota gaan beginnen. De coalitiepartijen hebben hun wensen voor deze actualisatie van de lopende begroting al aangegeven. Om aan die wensen tegemoet te komen zijn miljarden nodig, maar er moet ook veel geld naar andere zaken zoals het oplossen van het stikstofprobleem, klimaatmaatregelen, Oekraïne en Defensie. Het overheidstekort loopt minder hard op dan eerder voorspeld, bleek deze week uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Heinen wil de staatsschuld niet laten oplopen om aan alle wensen te voldoen. Hij heeft ook „geen enkele aanleiding” om te denken dat coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB dit willen. „Uit die positie ga ik het gesprek aan.” Een lage schuld is ook belangrijk vanwege de onzekere mondiale situatie. Tijdens de schuldencrisis van 2008 en bij het uitbreken van de coronacrisis was de staatsschuld ook laag en kon het kabinet deze crises opvangen. „We staan nu weer voor een situatie waarin ik zeg: we mogen blij zijn dat we zulke diepe zakken hebben.”

Heinen begrijpt dat de internationale situatie vraagt om extra investeringen in defensie, maar wilde niet ingaan op de vraag hoeveel. Eerst moet de behoefte worden vastgesteld, daarna kan volgens hem pas over geld worden gesproken. Europa moet veel meer in zijn militaire capaciteiten investeren nu de Verenigde Staten zich willen terugtrekken om zich op Azië te richten. Extra financiële middelen voor Oekraïne kunnen ook komen uit bevroren Russische tegoeden.

Langzaam maar zeker lijken EU-lidstaten op dat vlak te schuiven. Heinen zei dat „alle opties” op tafel liggen als het gaat om de honderden miljarden aan Russische tegoeden, maar dat het „heel zorgvuldig” moet gebeuren. De rente hiervan wordt al voor Oekraïne gebruikt. Als rechtstaat kun je niet zomaar andermans geld afpakken, aldus de bewindsman. Dat het netjes gebeurt is volgens hem ook van belang voor de stabiliteit van de euro. Het buitenland moet weten dat hun geld in de EU veilig is.