Landen dringen bij Zelensky aan op herstellen relatie met VS

„Er is natuurlijk wel aangedrongen op het feit dat de verhouding tussen Oekraïne en Amerika van groot belang is. En dat die verhoudingen weer moeten worden hersteld”, aldus Schoof. Maar er is volgens hem vooral geuit dat de steun van de deelnemende landen voor Oekraïne „onverminderd” is.

Zelensky en Trump kregen ruzie tijdens een bezoek van de Oekraïense leider aan het Witte Huis waar ze een akkoord zouden sluiten over de exploitatie van grondstoffen in Oekraïne door Amerikaanse bedrijven. Zo ver kwam het niet. Zelensky vertrok voortijdig zonder dat het akkoord was ondertekend.

Trump en zijn vicepresident JD Vance waren van mening dat Zelensky meer dankbaarheid moest tonen voor de Amerikaanse militaire steun aan zijn land. Dat heeft Zelensky trouwens veelvuldig gedaan. Ook zou Zelensky volgens Trump „met een Derde Wereldoorlog en miljoenen mensenlevens spelen” door geen compromis met Rusland te zoeken.

Na de ruzie liet Schoof net als andere Europese leiders weten nog steeds volledig achter Oekraïne te staan. Behalve deze mededeling op X bleef Schoof daarna tot de top stil.