Waterschap probeert damwand van kunststof langs IJsseldijk uit

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat uitproberen of de dijk langs de IJssel tussen Zwolle en Olst versterkt kan worden met damwanden van kunststof. Een damwand van kunststof is veel goedkoper en duurzamer dan de traditionele damwand van staal. Er zijn ook minder zware en grote machines nodig om de wanden te plaatsen. Maar de vraag is of een damwand van kunststof net zo stevig in de bodem geplaatst kan worden als een stijve, stalen damwand.