De president van de Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, is eind juni met een hamer aangevallen in de Zwitserse stad Bazel. Dat meldde de krant Tribune de Geneve. De Franse centrale bank bevestigde dat er een „incident” had plaatsgevonden, maar „zonder gevolgen”. De toezichthouder verklaarde ook dat het hoofd van de bank niet gewond was geraakt.