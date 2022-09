Nederlandse bedrijven voldoen bij lange na nog niet aan wettelijke eisen over klimaatrapportages die in 2024 ingaan. Tot die conclusie komt accountants- en adviesbureau Ernst & Young (EY) in een onderzoek naar de jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en websites van 78 Nederlandse ondernemingen. De onderzoekers zien wel wat vooruitgang, maar ze oordelen hard over de gemiddelde kwaliteit van de verstrekte informatie.