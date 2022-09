Schoonheid: het kunstig nest van een zwaluw

De pientere kopjes en puntige staarten, hun fenomenale vliegmanoeuvres; de zwaluwen zijn bijzondere vogeltjes die in de zomermaanden in Nederland bivakkeren. Omdat we buitenaf wonen, maken we het proces van dichtbij mee. Dat ze dágenlang af en aan vliegen met kloddertjes klei in hun snavel en zo hun nest maken. Een „kunstig nest” zegt Psalm 84. De eitjes, de jongen, de onvermoeibare ouders die in een zomer een paar keer kleintjes grootbrengen. Op een heel zichtbare plek hebben ze dit keer hun nestje gemaakt: onder onze overkapping.