Een plofkraak bij een juwelier in Purmerend heeft in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade veroorzaakt. Doelwit was de juwelierszaak aan de Padjedijk in het centrum van de Noord-Hollandse plaats. De twee daders gingen er op een scooter vandoor, aldus de politie. Zo’n vijftien omwonenden zijn geëvacueerd.