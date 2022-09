Grootmetaal bereikt cao-akkoord, 9 procent loonsverhoging

Werknemers in de grootmetaal krijgen vanaf december in stappen 9 procent meer loon. Dat is een van de uitkomsten van de cao-onderhandelingen. Werkgevers en bonden kwamen in de nacht van woensdag op donderdag tot een akkoord. Onder de grootmetaal vallen onder meer vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker, chipbedrijf ASML en vrachtwagenproducent Scania. De sector telt circa 150.000 medewerkers. Leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met het akkoord.