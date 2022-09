Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML onderaan in dieprode AEX

De AEX-index op het Damrak dook donderdag diep in het rood en kende alleen maar verliezers. Beleggers verwerkten de zware koersverliezen op Wall Street, die volgden op de renteverhoging in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve schroefde woensdag het rentetarief voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden en gaf aan de rente te zullen blijven verhogen. Hogere rentetarieven zijn slecht nieuws voor aandelen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden dan ook tot de grootste dalers in Amsterdam.