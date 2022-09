Werknemers die dit jaar het minimumloon verdienen, zien in 2023 hun nettomaandinkomen stijgen met 216 euro ten opzichte van juli 2022. Dit is een toename van 13,17 procent. In deze berekening is rekening gehouden met de 10 procent stijging van het brutominimumloon naar 1932 euro per maand. Dat zegt hr-dienstverlener Visma Raet na doorrekening van de kabinetsplannen.