Het kabinet gaat kinderopvang bijna helemaal vergoeden. Volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is dat goed nieuws voor mensen met de laagste inkomens. Een afspraak uit het coalitieakkoord wordt aangepast en die kleine correctie in de plannen kan mensen met lage inkomens 200 tot 400 euro per jaar schelen, zegt de branchevereniging.