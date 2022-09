Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ziet af van het inrichten van een aanmeldcentrum voor asielzoekers in Bant in de gemeente Noordoostpolder. Dat bevestigt een COA-woordvoerder na berichtgeving door Omroep Flevoland. Het COA heeft signalen ontvangen dat er onvoldoende draagvlak is in de lokale politiek en bij de inwoners voor de komst van een aanmeldcentrum.