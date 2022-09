In Jemen heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) toegezegd nog eens 7,5 miljoen euro bij te dragen aan de berging van een olietanker. De opslagtanker Safer, met ruim een miljoen vaten olie aan boord, dreigt te gaan lekken of te ontploffen als er niets gebeurt. Dat kan dan leiden tot een olieramp in de Rode Zee.