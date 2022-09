Orthodox-christelijke betogers dragen in Belgrado een 500 meter lang spandoek met Russische en Servische nationale vlaggen als ze een "gezamenlijk gebed voor de redding van Servië" bijwonen. De bijeenkomst, een initiatief van de Servisch-orthodoxe kerk, is gericht tegen een Europride-evenement in de Servische hoofdstad op 17 september. beeld AFP, OLIVER BUNIC