Waarom Elizabeth II geen crimineel was

In de ruime week die verstreken is sinds het overlijden van koningin Elizabeth, werden in het Westen vooral haar enorme kwaliteiten geroemd. ”Wij” zijn vrij eensgezind in de grote waardering voor de persoon van de vorstin. Maar er bestaat ook een ”zij”. Wie zijn oor de afgelopen dagen te luister legde in voormalige Britse koloniën, en dan vooral in India, het Caraïbisch gebied en diverse Afrikaanse landen, kon heel andere geluiden horen. In sommige gevallen wordt Elizabeth II zelfs afgeschilderd als een regelrechte oorlogscrimineel. Vandaar de wat wonderlijke kop boven dit stuk – alsof ”wij” ook maar een seconde hadden gedacht dat de immer onkreukbare Queen een crimineel was.