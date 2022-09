Inwoners van Bodegraven, de burgemeester en advocaten worden nog steeds bedreigd omdat de theorieën van complotdenkers als Micha Kat nog volop via sociale media als Twitter worden verspreid. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk eiste daarom vrijdag in een kort geding bij de rechtbank in Den Haag dat Twitter actief dergelijke smaad- en lasterberichten monitort en ze ook actief verwijdert. Twitter zegt dat dat onmogelijk is.