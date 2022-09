Advocaten Taghi vragen om vrijspraak op eerste dag van pleidooi

De advocaten van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi vinden dat het Openbaar Ministerie hun cliënt nooit had mogen vervolgen en dus vrijgesproken moet worden. „Het OM vraagt de rechtbank een levenslange gevangenisstraf op te leggen op basis van een eenzijdig, eigen scenario en het plakken van enkele flarden tekst”. Dat zeiden de advocaten vrijdag bij aanvang van het pleidooi in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, waar vele dagen voor uitgetrokken zijn. Taghi was niet aanwezig.