De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in augustus met 1,6 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat is de sterkste verkoopkrimp die dit jaar is gemeten, aldus het Britse nationale statistiekbureau. Vanwege de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen zijn Britse huishoudens terughoudend met uitgaven.