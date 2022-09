PostNL daalt op Damrak na waarschuwing FedEx

Post- en pakketvervoerder PostNL behoorde vrijdag tot de grootste dalers op het Damrak. Beleggers verwerkten de tegenvallende resultaten van de grote Amerikaanse pakketvervoerder FedEx, die het aantal verzendingen wereldwijd ziet vertragen. Het bedrijf trok ook zijn winstverwachting voor het jaar in en de topman van FedEx waarschuwde voor een wereldwijde recessie. PostNL daalde 3,5 procent in de MidKap en de Duitse branchegenoot Deutsche Post DHL zakte bijna 6 procent in Frankfurt. In Brussel verloor Bpost 4 procent en in Londen kelderde Royal Mail bijna 12 procent.