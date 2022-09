Reisorganisatie Sunweb is bang weer veel reizigers te moeten teleurstellen nu Schiphol het aantal vertrekkende passagiers verder omlaag wil brengen om de drukte aan te kunnen. Sunweb-topman Mattijs ten Brink zegt in een reactie dat de herfstvakantie voor veel reisorganisaties ongelooflijk belangrijk is. „Een grote bron van inkomsten. Veel vakanties zijn al geboekt”, zo laat hij weten.