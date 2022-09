Producent General Mills, fabrikant van Häagen-Dazs-ijs, roept opnieuw ijs terug. Het gaat nu om Häagen-Dazs The Mini Joys Collection-ijsjes (4 x 95 ml). Het is uit voorzorg. In de producten zit vanille-aroma dat mogelijk „minimale” gehaltes van de stof 2-chloorethanol (2CE) bevat.