Een „heilige strijd” voert Johan Verweij, „een kruistocht!” Naar eigen zeggen „niet tegen de kerk, maar vóór een inclusieve wereld. Dus vóór een veilige kerk, óók voor lhbtiq+’ers.” Maar om dat te bereiken, is in de kerk, met name het orthodoxe deel ervan, een „roze revolutie” nodig. „Het is tenslotte mijn leven, nietwaar?”