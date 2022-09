De oprichter van het Amerikaanse outdoorbedrijf Patagonia geeft zijn miljardenbedrijf weg aan een aantal fondsen en non-profitorganisaties. Die kunnen onder andere de winst van het bedrijf gebruiken voor projecten om klimaatverandering tegen te gaan, zo is de gedachte. Dat meldde The New York Times en vakmedium Edie dat vooral op duurzaam zakendoen is gericht.