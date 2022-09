De moeder en zussen van de vermoorde Gino (9) hebben een heftige zittingsdag achter de rug, meldt woordvoerder Judy op het Veld woensdag namens hen. De 22-jarige Donny M. stond voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak. „Het was een eerste confrontatie met de verdachte”, aldus de woordvoerder.