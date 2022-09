Het Frans Hals Museum in Haarlem krijgt zeven extra kunstwerken van Frans Hals voor de tentoonstelling ‘Nieuwkomers’, waarvan één stuk voor het eerst te zien is in Nederland. Twee andere werken van de 17e-eeuwse meester worden voor het eerst in 85 jaar weer in ons land tentoongesteld. Musea uit Frankrijk en België geven de stukken in bruikleen aan het museum.