Bouwconcern Ballast Nedam heeft in de eerste zes maanden van het jaar een bedrijfsresultaat behaald van 23,9 miljoen euro, tegen 14,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. „We staan er goed voor”, zegt bestuursvoorzitter Kemal Sağlam in een verklaring. Het bedrijf voorziet positieve langetermijnvooruitzichten voor de bouwsector in eigen land en erbuiten, „al blijft voorzichtigheid geboden”.