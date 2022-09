Brussel wil consument laten meedelen in winst energiebedrijven

De Europese Commissie wil een prijsplafond van 180 euro per megawattuur instellen voor bedrijven die met duurzame energie (zon, zee, wind, nucleair) elektriciteit opwekken. Dat is ruim de helft minder dan nu. Ook zouden grote energiebedrijven die met gas elektriciteit opwekken vanaf december een solidariteitsbijdrage van 33 procent moeten betalen over de winst die ze maken boven 120 procent van de gemiddelde winst van de afgelopen drie jaar. Met het geld moet de consument worden gecompenseerd voor de hoge energierekeningen.