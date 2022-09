De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag flink omlaag na het recente sterke koersherstel. De stemming onder beleggers op Wall Street werd gedrukt door een tegenvallend inflatiecijfer. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in augustus met 8,3 procent op jaarbasis. Economen hadden echter gerekend op een sterkere afkoeling van de inflatie tot 8,1 procent, van 8,5 procent in juli.