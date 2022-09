Havenmedewerkers in Liverpool hebben maandagavond een laatste loonbod van hun werkgever afgewezen, waardoor een staking waarschijnlijk is. Ze willen op 20 september voor twee weken het werk neerleggen. Omdat de staking zou samenvallen met een staking in de haven van Felixstowe, dreigt meer dan de helft van de Britse containerexport en -import stil te vallen.