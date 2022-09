Ingewijden verwachten snel doorbraak over benoeming ESM-directeur

Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe zal volgens ingewijden binnen enkele dagen de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) per videoconferentie bijeenroepen om een nieuwe directeur te benoemen voor het permanente EU-noodfonds ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Na maandenlange onderhandelingen konden de negentien ministers het dit weekend in Praag weer niet eens worden over het aanwijzen van een van de twee overgebleven kandidaten, maar volgens welingelichte EU-bronnen is een doorbraak in zicht.