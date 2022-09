De gemeente Goes gaat tijdelijk maximaal vierhonderd extra asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen, zo is vrijdagavond bekendgemaakt. Hiermee gaat de gemeente in op een dringend verzoek van staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) om het aanmeldcentrum bij Ter Apel te ontlasten. De eerste asielzoekers zullen waarschijnlijk zaterdag al arriveren.