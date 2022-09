De Bank of England heeft zijn beleidsvergadering met een week uitgesteld wegens het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. De Britse centrale bank zou zich op donderdag 15 september weer buigen over het monetaire beleid en de rente in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de periode van nationale rouw komen de Britse centrale bankiers nu op donderdag 22 september bijeen.