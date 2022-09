Berlijn en Parijs: tijd voor terugkeer begrotingsdiscipline

Het is tijd dat de eurolanden terugkeren naar begrotingsdiscipline, stelt de Duitse minister Christian Lindner (Financiën). Het besluit van de Europese Centrale Bank donderdag om de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt te verhogen in de strijd tegen de inflatie is „een sterk signaal, maar de lidstaten moeten ook hun plicht vervullen”, aldus Lindner in Praag, waar de Eurogroep de hoge energieprijzen en de inflatie bespreekt.