Kaag: zo nodig zonder Hongarije minimum winstbelasting invoeren

De EU-landen moeten zo nodig een minimumtarief voor winstbelasting van 15 procent zonder Hongarije invoeren, vindt minister Sigrid Kaag (Financiën). Het land blokkeert een richtlijn over een Europees minimumtarief voor grote multinationals, ondanks een akkoord in internationaal verband. „Het is belangrijk dat we dat besluit zo spoedig mogelijk naleven”, aldus Kaag. Ze bespreekt in Praag met andere ministers van Financiën onder meer het Europese belastingbeleid.