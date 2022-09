Alle statushouders die Utrecht in opdracht van het Rijk moest huisvesten, hebben (met voorrang) versneld een sociale woning gevonden. Bovenop de doelstelling van het Rijk kregen nog eens 42 statushouders in de afgelopen weken een woning toegewezen. „Hierdoor lopen wij in op de taakstelling van volgend jaar”, zo liet wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie) donderdag weten.