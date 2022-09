De Europese gasprijs is donderdag voor het eerst in ongeveer een maand onder de 200 euro per megawattuur gedoken. Aan het begin van de week was de prijs van gas nog dicht bij de 300 euro. De melding van Gazprom dat de Nord Stream 1-gaspijplijn voor onbepaalde tijd gesloten zou blijven na onderhoud zorgden toen nog voor hoge prijzen, maar sindsdien is een daling ingezet.