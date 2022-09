De koersuitslagen op de Europese aandelenbeurzen bleven donderdag beperkt. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat de centrale bank de rente in het eurogebied gaat verhogen om de hoge inflatie aan te pakken is zo goed als zeker. De vraag is echter hoe groot de rentestap zal zijn.