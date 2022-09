Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in kopgroep licht hogere AEX

ASMI, Besi en ASML behoorden donderdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index. De chipbedrijven reageerden onder meer op de presentatie van de nieuwe iPhones en smarthorloges van het Amerikaanse techconcern Apple. De stemming op het Damrak bleef verder terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat de centrale bank de rente in het eurogebied gaat verhogen om de hoge inflatie aan te pakken is zo goed als zeker. De vraag is echter hoe groot de rentestap zal zijn.