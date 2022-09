De Europese Unie moet snel overeenstemming bereiken over een hervorming van de begrotingsregels om daarmee de markten gerust te stellen. Zeker nu het risico op een recessie in het landenblok toeneemt, zegt eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni. Hij wees daarbij in het bijzonder op de grote onzekerheden omdat niet zeker is of Rusland gas aan de EU blijft leveren.