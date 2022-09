Olie- en gasconcern Shell was woensdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. Het fonds verloor 2,9 procent van zijn beurswaarde in het kielzog van de gedaalde olieprijzen. Brentolie zakte woensdag voor het eerst sinds begin februari tot onder de 90 dollar per vat. De vrees voor een economische recessie en dus een afnemende vraag naar ruwe olie ligt aan de basis van de prijsval.