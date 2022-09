Op de aandelenbeurzen in New York gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Apple. Het Amerikaanse technologiebedrijf presenteert zijn nieuwste iPhone-modellen en smarthorloges. Daarnaast zijn beleggers in afwachting van het zogeheten Beige Book van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag verschijnt. Dat rapport van de Federal Reserve geeft inzage in de stand van de Amerikaanse economie.