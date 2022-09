De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal sterker gegroeid dan eerder werd gedacht. Volgens een definitief cijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de groei uit op 0,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een eerdere schatting werd een vooruitgang van 0,6 procent gemeld. Volgens Eurostat was Nederland binnen de lidstaten van de Europese Unie koploper bij de economische groei.