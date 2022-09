De prijs van een vat Amerikaanse olie is gezakt naar het laagste niveau sinds januari door zorgen over een afzwakkende wereldeconomie. Ook de sterke dollar zet de olieprijzen onder druk omdat olie wordt afgerekend in de Amerikaanse munteenheid, waardoor handelaren met andere valuta meer kwijt zijn. Eerder dit jaar gingen de olieprijzen juist nog hard omhoog vanwege de oorlog in Oekraïne.