Begin deze maand werd bekend dat investeringsmaatschappij Scheybeeck samen met Ilias Salhi investeren in een doorstart „in afgeslankte vorm” van het fietsbedrijf uit Nunspeet. Voor veel van de ongeveer 450 werknemers van Stella zal geen werk zijn bij die doorstart, liet de investeerder weten.

De verkoopsom van bijna 10 miljoen euro is lager dan alle schulden die Stella achterliet bij het faillissement. Schuldeisers hadden samen 28 miljoen euro tegoed, blijkt uit een inventarisatie van de curator. Bij de Belastingdienst had het fietsbedrijf een schuld uitstaan van ruim 8 miljoen euro. De fiscus staat bij faillissementen vooraan in de rij om geld terug te krijgen.