Aziatische beurzen flink lager na tegenvallende Chinese export

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag overwegend flinke verliezen zien. De stemming werd gedrukt door tegenvallende Chinese handelscijfers. De exportgroei van het land vertraagde flink in augustus en viel lager uit dan verwacht. De zorgen over de groei van de op een na grootste economie ter wereld namen daardoor verder toe. Ook verlaagde de Japanse bank Nomura zijn groeiverwachtingen voor de Chinese economie opnieuw vanwege de negatieve impact van de strenge coronamaatregelen in het land.