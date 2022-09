Het einde van een Europese uitzondering over de hoeveelheid mest die boeren op hun land mogen uitrijden is onacceptabel, stelt Dutch Dairymen Board (DDB). Die vereniging van melkveehouders stelt in een verklaring dat de landbouwsector „daar naar zal moeten handelen”. Volgens voorzitter Sieta van Keimpema moeten de Nederlandse landbouworganisaties „samen kijken wat we hier nog aan kunnen doen”.