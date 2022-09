Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Amsterdam met een koerswinst van dik 4 procent. Analisten van Berenberg haalden het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl van hun verkooplijst. De stemming op de markten bleef echter terughoudend door de energiecrisis in Europa.