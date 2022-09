De Aziatische beurzen stonden dinsdag overwegend hoger. Beleggers reageerden op de Chinese belofte om de economie verder te ondersteunen. Verder hoopten beleggers op meer duidelijkheid over het monetaire beleid in aanloop naar vergaderingen van verschillende centrale banken de komende tijd. Onder andere de Europese Centrale Bank beslist later deze week over de rente.