De stilgelegde gascompressor van de Nord Stream-pijplijn is gevaarlijk. Dat hebben de Russische autoriteiten volgens staatsgasbedrijf Gazprom bepaald. Gazprom heeft het nu ook over een constructiefout in de door Siemens gebouwde compressor. Door het olielek besloot Gazprom vrijdagavond al de geplande heropening van de pijplijn voor onbepaalde tijd uit te stellen.